États-Unis: les démocrates du Congrès apportent leur soutien au plan d'aide bipartisan

Aux États-Unis, les responsables démocrates du Congrès ont apporté leur soutien au plan d’aide proposé par un groupe bipartisan. Une concession de la part de Nancy Pelosi et Chuck Schumer qui espéraient une enveloppe deux à trois fois plus importante que les 908 milliards proposés. De son côté, le responsable de la majorité au Sénat s’est dit ouvert au compromis, mais a rappelé que le président n’avait pas donné son accord.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Pour adopter une loi, il faut l’accord du Sénat mais aussi la signature du président des États-Unis, a rappelé ce jeudi Mitch Mc Connell. Selon le chef de la majorité républicaine à la Chambre haute, Donald Trump n’a donné son accord que pour une enveloppe de 500 milliards de dollars.

Mais le temps presse, et les démocrates qui ont accepté de réviser leurs ambitions à la baisse exigent que la proposition bipartisane présentée en début de semaine soit soumise au vote.

« C’est inexcusable, on doit avancer, et nous voulons que notre texte soit examiné, commente Dick Durbin, sénateur démocrate de l’Illinois. Je veux bien plus d’argent que 908 milliards de dollars et nous allons en avoir besoin, mais prenons ce qui est possible de débloquer maintenant : 908 milliards de dollars est un strict minimum, votons cela ensemble de manière bipartisane pour aider les gens de ce pays. »

La session du Congrès s’achève théoriquement à la fin de la semaine prochaine. Si aucun plan d’aide n’est adopté, 12 millions d’Américains perdront leurs allocations chômage le 31 décembre.

