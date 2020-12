140 chefs d'États pour un sommet spécial de l'ONU sur le Covid-19 et ses vaccins

La diffusion du vaccin se fera-t-elle équitablement partout dans le monde? JOEL SAGET AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’ONU accueille jeudi 3 et vendredi 4 décembre un sommet spécial sur le vaccin contre le Covid-19. Dans un format virtuel, 140 chefs d’tats, de gouvernement et ministres de la Santé vont échanger et faire le point sur une stratégie collective pour contrer l’épidémie. Certains laboratoires pharmaceutiques participeront aussi aux tables rondes.