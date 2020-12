Joe Biden va demander aux Américains de porter le masque pendant «cent jours»

Joe Biden et Kamala Harris présentent leur équipe à Wilmington, le 1er décembre 2020. AP - Andrew Harnik

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La première interview conjointe de Joe Biden et Kamala Harris depuis leur victoire à l’élection présidentielle américaine s'est déroulée jeudi soir 3 décembre sur la chaîne CNN. Le président et la vice-présidente élus ont énuméré leurs priorités : la lutte contre la pandémie, l’économie, les inégalités raciales et le climat. Joe Biden et Kamala Harris ont aussi pris soin de se distancer sur la forme et dans le fonds du locataire actuel de la Maison Blanche.