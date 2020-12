Argentine: un impôt sur les grandes fortunes contre le Covid-19 et la pauvreté

L'Argentine institue un impôt sur les grandes fortunes. L'économie du pays est en grande souffrance aussi, pour faire face à l'épidémie de coronavirus et pour aider les plus démunis, un impôt extraordinaire sera mis en place. Il concernera près de 12000 personnes.

Le Sénat a voté vendredi ce texte, déjà approuvé par les députés, à l'issue d'un âpre débat. Une contribution exceptionnelle de 2 % sera prélevée sur les fortunes dont le patrimoine dépasse les 2 millions d'euros et ce sont principalement les grands producteurs agricoles qui devront s'acquitter de ce nouvel impôt.

L'Etat argentin espère recueillir environ trois milliards de dollars. La somme recueillie sera réinjectée dans de multiples aides. Au système de santé déjà. L'épidémie de Covid-19 sévit toujours en Argentine et elle a coûté très cher.

Quelque 20% du produit de cette taxe sera dirigé vers des aides aux petites et moyennes entreprises (Pymes). Puis le reste sera dispatché entre les aides sociales, les bourses pour les étudiants et le secteur du gaz naturel.

Un impôt vivement critiqué par le plus important organisme patronal argentin, l'Asociación Empresaria Argentina qui y voit « une mesure bloquant l'investissement, la production et l'emploi ».

Annoncé comme extraordinaire dans une période particulièrement difficile - taux de chômage à 10% et 41% de la population sous le seuil de pauvreté et une récession économique depuis deux ans - certains producteurs agricoles redoutent toutefois que cet impôt soit pérennisé comme Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural Argentina (SRA) : « On sait ce qui se passe avec ces taxes uniques...elles sont là pour toujours ».

