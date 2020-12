Etats-Unis: Biden va proposer un nouveau plan de relance

Le président-élu proposera dès son arrivée au pouvoir le 20 janvier un nouveau plan de relance de plusieurs centaines de milliards de dollars pour faire face à la crise liée au coronavirus. Devant l'urgence de la situation, Joe Biden, qui commentait les derniers chiffres du chômage depuis son fief de Wilmington, a néanmoins appelé les élus du Congrès à agir sans délai pour adopter une première enveloppe d’aide.

avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Après avoir prédit un hiver « sombre », Joe Biden a appelé vendredi à apporter dès « maintenant » une aide aux Américains face à un carnet de santé « mauvais » du marché de l'emploi en novembre, en raison de la résurgence de la pandémie de Covid-19.

« Au cours des trois derniers mois, 2,3 millions personnes sont entrées dans la catégorie de chômeurs longue durée, a rappelé Joe Biden, qui s'exprimait depuis son fief de Wilmington dans le Delaware, alors que l'économie américaine n'a créé que 245.000 emplois le mois dernier, plus de deux fois moins qu'en octobre. Cela signifie qu’ils n’ont plus de travail depuis 23 semaines ou plus. C’est de loin la plus importante hausse jamais enregistrée. C’est un rapport sur l’emploi désastreux et je vous rappelle qu’il ne s’agit que des chiffres allant jusqu’à la mi-novembre, avant le nouveau pic d’infections que beaucoup annonçaient... et qui annonce un hiver très sombre. »

12 millions d'Américains menacés de perdre leurs allocations

Le temps presse puisque de nombreuses aides aux chômeurs et familles expirent le 26 décembre. « Ces gens ne sont pas dans cette situation par leur faute, a insisté le président élu. Ils ne sont en rien responsables de la suppression de leurs heures de travail ou de leur sortie du marché de l’emploi. Mais ils ont besoin que nous les comprenions. Nous sommes en crise. Nous devons nous rassembler en tant que nation. Le Congrès doit agir et agir maintenant. Si le Congrès et le président Trump n’agissent pas d’ici la fin décembre, 12 millions d’Américains vont perdre leurs allocations chômage. Joyeux Noël ! Si nous n’agissons pas maintenant, l’avenir sera très sombre. »

Joe Biden s'est dit « encouragé par les efforts » récents des Républicains et des Démocrates qui travaillent à l'élaboration d'un paquet d'aides de quelque 900 milliards de dollars. Il a ensuite suggéré aux deux partis d'y inclure un chèque de 1 200 dollars pour les Américains, comme ce fut le cas au printemps.

Pour convaincre les démocrates potentiellement réfractaires à cette nouvelle proposition, le futur président a laissé entendre que cette aide, qui sera sans doute moins ambitieuse que ce que réclamait le parti, serait suivie de nouvelles négociations dès son arrivée à la Maison Blanche pour un programme de soutien plus large à l'ensemble de l'économie. « C'est juste un acompte », a fait valoir Joe Biden.

(Et avec agences)

