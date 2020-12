Etats-Unis: la maire de San Francisco annonce un nouveau confinement

Face à la résurgence du Covid-19, la mairie de San Francisco a décidé d'un nouveau confinement, le 4 décembre 2020. AP - Jeff Chiu

Nouveau record de contaminations aux États-Unis avec plus de 225 000 cas et 2 500 morts en 24h. Les autorités craignaient cette flambée de Covid-19 après les fêtes de Thanksgiving. Source d’inquiétude supplémentaire, le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs diminue dangereusement. De nombreux hôpitaux sont très proches de la saturation, notamment en Californie déjà sous couvre-feu et où le gouverneur de l'État comme la maire de San Francisco viennent de renforcer les mesures de confinement.