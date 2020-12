Face à la crise, l'Argentine demande aux plus riches de payer un impôt exceptionnel

Les débats sur l'impôt exceptionnel demandé aux plus riches ont été particulièrement virulents au Sénat argentin.

En Argentine, pour faire face à la crise économique et sanitaire, les grandes fortunes du pays vont être taxées. Le Congrès vient d’approuver une loi sur cet impôt extraordinaire, qui ne sera prélevé qu’une seule fois et doit permettre à l’État de récolter 3 milliards d’euros.

Avec notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé

Les débats au Sénat ont été très agités avant le vote de la loi, qui avait déjà été adoptée par les députés. Plusieurs sénateurs de l’opposition dénonçaient un impôt « confiscatoire », qui mettrait selon eux en danger la production dans le pays. D’autres disaient craindre que cette taxe exceptionnelle ne devienne, en fait, permanente. Le gouvernement l’a pourtant assuré : ce ne sera pas le cas. Il s’agit d’une contribution extraordinaire dans le cadre de la pandémie et de la crise économique que traverse l’Argentine depuis 2018.

Concrètement 12 000 personnes seront taxées, soit moins de 1% des contribuables. Il s’agit d’un impôt progressif sur les personnes physiques et non les entreprises. Les Argentins les plus riches seront taxés jusqu’à 5,25% sur les biens détenus à l’étranger.

Cet impôt incite donc les grandes fortunes à rapatrier leurs richesses dans le pays, dans un contexte économique gravissime. Les inégalités se creusent de plus en plus en Argentine où quatre habitants sur dix vivent actuellement sous le seuil de pauvreté.

Les fonds récupérés devraient notamment permettre à l’État de financer des aides aux petites et moyennes entreprises, des programmes sociaux, et du matériel médical pour faire face à la pandémie.

