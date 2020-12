Google sommé de s'expliquer après le licenciement d'une chercheuse noire

Le siège californien de Google à Mountain View. AP - Marcio Jose Sanchez

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Plus de 1 200 employés de Google et plus de 1 500 universitaires et membres de la société civile ont demandé ce vendredi 4 décembre des explications au géant américain du numérique à propos du licenciement d'une chercheuse noire travaillant sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle.