Mouvement San Isidro à Cuba: les autorités tournent le dos aux artistes

Après une semaine de mobilisation sans précédent à Cuba, les autorités ont annoncé, ce vendredi 4 décembre, la fin du dialogue avec un groupe d’artistes dont une partie des membres avaient décidé de respecter une grève de la faim pour réclamer la libération d’un des leurs. Selon les autorités locales, ce collectif d’artistes, connu sous le nom de mouvement San Isidro, serait financé et téléguidé par les États-Unis.

« Avec les mercenaires, nous ne pouvons pas nous entendre. » Rafael Rojas ne pouvait être plus direct. Lors d’une conférence de presse, vendredi 4 décembre, le ministre cubain de la Culture s’est dit prêt au dialogue, mais pas avec des « réactionnaires » financés par les ennemis de la nation cubaine.

Avec ces paroles, le ministre a mis fin aux espoirs de dialogue avec les représentants du mouvement San Isidro. Un espoir qui avait pris forme après la manifestation spontanée qui s’était déroulée samedi dernier devant le ministère en question grâce à des appels relayés sur les réseaux sociaux.

À Cuba, l'autorisation de manifester n'est délivrée que de façon exceptionnelle. Quand des voix critiques annoncent leur intention de se réunir publiquement, un important déploiement policier décourage tout rassemblement.

Liberté de création et d’expression

Trois cents artistes s’étaient regroupés durant 15 heures devant le bâtiment et avaient finalement reçu l’engagement que des discussions se tiendraient cette semaine. Une délégation de 30 manifestants avait pu se réunir en pleine nuit avec le vice-ministre pour lui présenter leurs revendications. Rendez-vous avait alors été pris pour entamer formellement le dialogue avec le ministre cette semaine. La liberté de création et d'expression, le droit au désaccord et la fin de la répression contre les artistes indépendants devaient notamment être abordés.

Ce refus de dialoguer est, selon le ministre de la Culture, une conséquence de l’ultimatum absurde et inacceptable adressé par ce groupe d’artistes. Ces derniers réclameraient la présence du président Miguel Diaz-Canel et d’autres hauts fonctionnaires cubains, ainsi que d’artistes pointés du doigt par les autorités comme étant des mercenaires à la solde des États-Unis.

Poursuite du combat

Le collectif d’artiste qui s’appelle désormais le 27-N, en hommage à la manifestation du samedi 27 novembre, se dit consterné, mais compte bien poursuivre son combat. « C'est lamentable que le dialogue soit interrompu », a réagi sur Facebook le cinéaste Juan Pin Vilar, membre de la délégation des manifestants. Vendredi, une partie des membres de la délégation dénonçaient d'être empêchés de sortir de chez eux par une forte présence policière.

Ces derniers jours, les médias d'État ont démonté ce qu'ils appellent la « farce de San Isidro », multipliant les reportages sur de supposées actions de déstabilisation financées par les États-Unis, comme le déraillement d'un train de marchandises en mai 2019.

