Etats-Unis: devant ses partisans, Trump s'accroche encore à une victoire à la présidentielle

Le président américain Donald Trump lors d'un meeting électoral en faveur de la réélection des sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue en Géorgie, à l'aéroport régional de de Valdosta, le 5 décembre 2020.

Le président américain a tenu son premier meeting de campagne depuis l’élection présidentielle. Donald Trump était ce samedi 5 décembre en Géorgie pour soutenir les deux candidats républicains au Sénat. Il a appelé ses partisans à aller voter en masse et n’a pas manqué de répéter une nouvelle fois ses accusations de fraude électorale.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

« J’ai eu plus de votes qu’aucun président sortant auparavant ! » Face à ses partisans en Géorgie, Donald Trump n’en démord pas. Sur une heure et demie de discours, le président sortant passe près de la moitié du temps à répéter ses accusations de fraudes électorales. Il s’en prend également au gouverneur républicain de Géorgie, l’accusant de ne rien faire contre ces « fraudes ».

Un discours qui a failli éclipser la raison principale de la venue de Donald Trump : soutenir David Perdue et Kelly Loeffler, deux républicains en course pour le Sénat dans une élection cruciale prévue le 5 janvier prochain.

« Ce qui est en jeu dans cette élection, c’est le contrôle du Sénat américain, a rappelé le président. Cela signifie le contrôle de ce pays ! Et ces deux sièges sont la dernière ligne de défense pour protéger les États-Unis et tout ce qu’on a accompli. »

► À lire aussi : États-Unis: le futur contrôle du Sénat se joue en Géorgie

Contestation devant la Cour suprême

Face aux craintes de certains Républicains que les accusations de fraudes de Donald Trump découragent les électeurs, le président lance un avertissement : « Vous êtes en colère parce qu’on nous a volé tant de votes. Et vous vous dîtes : "On ne va pas y aller, on ne va pas voter." Mais si vous faîtes ça, la gauche radicale gagne ! »

Donald Trump appelle ses partisans à voter par tous les moyens possibles. Il a également promis de contester les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême très prochainement.

► À lire aussi : À la Une: Donald Trump repart en campagne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne