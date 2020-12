Guatemala: nouvelle manifestation pour la démission du président Giammattei

Une nouvelle fois ce samedi 5 décembre, des centaines de personnes ont manifesté dans la capitale du Guatemala pour exiger la démission du président Alejandro Giammattei, qu'ils accusent de gouverner de manière opaque et pour demander que soient résolus les problèmes sociaux comme la pauvreté et la malnutrition des enfants.

« Dehors Giammattei », scandaient les manifestants qui occupaient pour le troisième samedi consécutif une place du centre historique de la capitale guatémaltèque.

La veille, le président avait appelé les citoyens au dialogue dans une tentative d'apaiser la crise déclenchée par l'adoption du budget de l'Etat pour 2021. Un budget qui, selon les manifestants, ne répondait pas aux problématiques les plus urgentes du pays. Le vice-président Guillermo Castillo s'est joint à cet appel au dialogue. Pourtant, le 20 novembre dernier, il avait proposé à M. Giammattei qu'ils démissionnent ensemble «pour le bien du pays», l'accusant de ne pas répondre aux demandes de transparence des citoyens.

Le président Giammattei a annoncé que, dès cette semaine, une concertation serait ouverte avec les organisations sociales pour réfléchir à la répartition du budget de l'Etat pour l'année 2021. Le Parlement a suspendu le 23 novembre le budget, dont l'adoption avait provoqué de violentes manifestations au cours desquelles le siège du Parlement a été incendié. Le président a également annoncé la dissolution le 31 décembre prochain du Centre du gouvernement, un organisme jugé inefficace et inutile par les manifestants et l'opposition, et une évaluation du travail des ministres en poste.

Un appel au dialogue dénoncé par l'opposition

« C'est une technique (l'appel au dialogue) qu'utilise (Giammattei) pour donner du pain et des jeux (au peuple) et que nous soyons satisfaits, mais nous voulons des changements structurels », a expliqué à l'Agence France presse Camila Hernandez, responsable étudiante de l'université privée Rafael Landivar.

« Nous voulons des changements profonds, pas des sottises superficielles » et « Changeons le système à la racine. Démissionnez les corrompus », pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les manifestants, accompagné de musiciens, rapporte encore l'AFP.

Une situation économique et sociale très dégradée

Le Guatemala, qui a subi de plein fouet le passage des ouragans Eta et Iota en novembre (700.000 Guatémaltèques y ont perdu leurs récoltes), est aussi durement touché par la pandémie de Covid-19. Selon des projections de la CEPAL, la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine et la Caraïbe (juin), à la fin de l'année 2020, plus de 21% de la population guatemaltèque (17 millions d'habitants) vivra en situation d'extrême pauvreté et près de 60% en situation de pauvreté. Une situation dégradée notamment en raison de la chute drastique des envois d'argent des migrants guatémaltèques.

A ces difficultés économiques et sociales s'ajoute la violence endémique qui pousse la population à émigrer.

avec agences

