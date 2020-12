Uruguay: Tabaré Vázquez, l’homme qui a amené la gauche au pouvoir

L’ancien président uruguayen Tabaré Vázquez (2005-2010 & 2015-2020) est décédé ce dimanche 6 décembre, des suites d’un cancer du poumon. En 30 ans de carrière politique, le chef de file du Frente Amplio a permis à la gauche d’accéder au pouvoir et il s’est fait le champion de la lutte contre la tabagisme.

Il était le principal dirigeant politique uruguayen de ces 30 dernières années. Élu président de la République par deux fois sous les couleurs du Frente Amplio (coalition de gauche), Tabaré Vázquez s’est éteint ce dimanche 6 décembre, à l’âge de 80 ans, des suites d’un cancer du poumon. Homme de gauche et de compromis, il avait su gagner le respect et l’admiration des Uruguayens au-delà des clivages politiques.

L’actuel président, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, centre droit), a salué la mémoire d’un homme qui « a servi son pays », et « mené sa dernière bataille avec courage et sérénité ». « Il fut le président des Uruguayens. Le pays est en deuil », a-t-il ajouté. « Merci Tabaré, c’est un honneur de t’avoir connu », s’est quant à lui ému Pepe Mujica, président de l’Uruguay de 2010 à 2015, entre les deux mandats de Tabaré Vázquez. « Merci pour ton esprit scientifique, la grandeur de ton engagement pour défendre les laissés-pour-compte ».

Premier président de gauche de l’histoire du pays

Tabaré Vázquez naît en 1940 dans le quartier ouvrier de la Teja, à Montevideo. « Je suis né dans un foyer très modeste, mais avec une énorme dignité. Celle que mes parents ont su lui donner, par le travail, en pensant au futur de leurs enfants », se souvenait-il récemment lors d’une interview accordée à la télévision uruguayenne. Charpentier, serveur, livreur de journaux, il enchaîne les petits boulots avant de commencer à 21 ans des études de médecine. Il décide de se spécialiser en oncologie après avoir vu le cancer emporter successivement sa sœur, sa mère et son père.

Il adhère clandestinement au Parti socialiste en 1983, alors que la dictature uruguayenne (1973-1985) s’essouffle. Charismatique et épris de compromis, il gravit rapidement les échelons au sein du Frente Amplio, large coalition de gauche rassemblant anciens guérilleros Tupamaros et sociaux-démocrates. En 1989, il offre à sa formation politique son premier coup d’éclat électoral en remportant la mairie de la capitale, Montevideo, où vit près de la moitié de la population du pays.

Après deux échecs à l’élection présidentielle, il l’emporte fin 2004 avec 50,45% des voix au premier tour, et devient le premier chef d’État de gauche de l’histoire du pays, promettant de gouverner « les yeux dans l’utopie et les pieds sur terre ». Il prend ses fonctions en 2005, alors que le pays traverse une grave crise économique. Son plan d’urgence social, appuyé sur une ambitieuse réforme fiscale, fait chuter la pauvreté dans le pays. À la fin de son premier mandat, elle touche 19% de la population, contre 36% cinq ans auparavant.

Pionnier de la lutte anti-tabac

En parallèle, Tabaré Vázquez lance également le Plan Ceibal, une politique d’éducation ambitieuse visant à fournir gratuitement des ordinateurs portables à tous les écoliers du pays. Celui qui continue d’exercer son métier d’oncologue fait surtout de la lutte contre le tabagisme un de ses chevaux de bataille. Dès 2006, il fait de l’Uruguay le cinquième pays au monde à interdire de fumer dans les lieux publics.

S’en suivent une augmentation des taxes sur les cigarettes, l’interdiction de la publicité sur le tabac, et d’autres mesures qui poussent en 2010 le fabricant de cigarettes Philip Morris à déposer un recours contre l'Uruguay devant une cour d'arbitrage internationale, réclamant 25 millions de dommages et intérêts à ce petit pays de 3,3 millions d'habitants. En 2016, la Justice donne raison à l’Uruguay et deux ans plus tard, l’Organisation panaméricaine de la santé décerne à Tabaré Vázquez le prix de « Héros de la santé publique des Amériques ».

Réélu président de la République en 2014, Tabaré Vázquez vit un second mandat plus compliqué que le premier. Une croissance morose et l’augmentation de l’insécurité poussent les électeurs à se tourner vers la droite aux élections présidentielles de 2019. Malgré la défaite de son camp, 54% des Uruguayens déclarent approuver son action en tant que président.

Sur le plan personnel, le décès de sa femme et mère de ses quatre enfants, María Auxiliadora Delgado, en juillet 2019 l’affecte fortement. Un mois plus tard, il révèle qu’il souffre d’un cancer du poumon. L’annonce émeut alors profondément le pays, qui fait aujourd’hui ses adieux à un homme d’État qui incarna plus que quiconque la lutte contre le cancer.

