Covid-19: les écoles de New York rouvrent leurs portes après deux semaines de fermeture

La situation sanitaire est toujours aussi grave aux États-Unis avec plus de 226 000 nouveaux cas par jour. Il y a deux semaines, la ville de New York avait ordonné la fermeture des écoles, mais ce lundi 7 décembre, 190 000 élèves de primaire ont repris les cours.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Devant cette école primaire de New York ce lundi matin, les parents sont de retour avec leurs enfants. Daniela Vlacich attend dans la file avec sa fille de 5 ans. « Ça lui manquait ! Elle était très contente ce matin. C’est difficile, mais bon, on s’adapte. On ne peut rien faire d’autre. Je suis juste contente qu’ils rouvrent », explique cette mère de famille.

Le 19 novembre dernier, le maire avait ordonné la fermeture de toutes les écoles new-yorkaises à cause de la hausse des contaminations au Covid-19 dans la ville. Une décision qui tombait tout juste deux mois après la rentrée scolaire officielle et qui n’a pas fait l’unanimité auprès de certains parents. Beaucoup estiment que Bill de Blasio gère mal la situation et que ces changements de décisions sont un signe d’improvisation.

« Les parents ont besoin de s’organiser. Et tout ça me rend triste parce que j’ai l’impression qu’on n’est pas à la hauteur pour nos enfants ! », déplore une autre parent d'élève.

Certains parents craignent qu’avec la nouvelle vague de contaminations, cette réouverture ne soit que temporaire. « On doit travailler. Donc c’est compliqué de devoir rester à la maison pour garder les enfants. L’école est la meilleure option pour nous », détaille un père de famille. « On ne sait pas à quoi s’attendre. J’aimerai juste qu’ils prennent une décision définitive », ajoute un autre.

La situation est d’autant plus incertaine que les collèges et lycées eux restent fermés pour l’instant et aucune date n’a été annoncée pour une éventuelle reprise.

