À la Une: les États-Unis se préparent à la distribution du vaccin contre le Covid-19

Le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses des États-Unis, le docteur Anthony Fauci, a tenu une vidéoconférence pour expliquer aux membres d'une paroisse les atouts et risques d’une vaccination.

Les États-Unis se préparent à la distribution du vaccin contre le Covid-19 avec un défi particulier : convaincre les Afro-Américains, généralement réfractaires à l’idée de se faire vacciner, d’accepter ce traitement. Le Washington Post a accompagné un pasteur noir qui tente de mobiliser ses fidèles pour se faire vacciner.

Il a même organisé une vidéo-conférence avec le virologue en chef, le docteur Anthony Fauci qui a expliqué aux membres de la paroisse les atouts et risques d’une vaccination. Après cette intervention, la moitié des fidèles ont été convaincus, explique le pasteur. En fait, selon un sondage publié en début de mois, moins de 50% des Afro-Américains sont prêts à se faire vacciner, contre 63% des Latinos et 61% des Américains blancs, précise le Washington Post.

Une méfiance liée à l’histoire des Afro-américains

Comment peut-on expliquer cette méfiance alors que cette communauté est proportionnellement la plus touchée par la pandémie ? D'après le Washington Post, cela s’explique par des expériences historiques. Les Afro-Américains ont d’une manière générale très peu confiance dans le système de santé, car ils le considèrent discriminatoire à leur égard.

Il y a aussi le souvenir profondément ancré de mauvais traitements que les Afro-Américains ont subi pendant l’esclavage et même après, où ils servaient de cobayes pour des expérimentations médicales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus réticents à consulter un médecin que d’autres communautés. Pour les convaincre de se faire vacciner, une vaste campagne de publicité et de sensibilisation a été lancée aux États-Unis mais d’après le Washington Post, faire changer les mentalités prendra des années.

Juan Guaido tente le tout pour le tout

Au Venezuela, le dirigeant d’opposition Juan Guaido, président autoproclamé par intérim joue son va-tout sur une « consultation populaire », qui a commencé ce lundi 7 décembre. Une consultation qui risque d’être un échec, selon le président de l’institut de sondage Datanalisis. Luis Vicente León, qui s’exprime dans le journal El Universal, estime que cette consultation sera comme le scrutin de dimanche dernier marquée par un fort taux d’abstention.

En fait, poursuit l’économiste, deux tiers des Vénézuéliens sont complètement désintéressés par la politique, ils sont « politiquement apathiques », explique Luis Vicente León. C’est un désintérêt qui s’exprime à l’égard du gouvernement mais aussi à l’égard de l’opposition. Une opposition qui est, selon l’expert, plus divisée que jamais, ce qui est finalement « la seule victoire dont le président Nicolás Maduro peut être fier ». Car dans la pratique, la reprise du contrôle du Parlement ne change absolument rien dans les rapports de force politiques dans le pays. « Nicolás Maduro continuera comme avant », résume Luis Vicente León.

L’assassinat de Marielle Franco n'est toujours pas élucidé

Cela fait 1 000 jours que la conseillère municipale de Rio de Janeiro, Marielle Franco, a été assassinée avec son chauffeur. La presse en fait des gros titres qui se résument tous par ce constat amer : plus de 2 ans et demi après l’assassinat, on ne connait toujours pas les commanditaires. Et le mobile lui aussi est toujours inconnu.

Pourquoi l’enquête piétine ? Selon le journal O Globo l’une des raisons est le refus de Google de transmettre les données géolocalisation des personnes qui sont passées devant le garage où a été garée la voiture utilisée par les deux assassins. Mais d’une manière générale, le procureur reconnaît que les auteurs supposés, qui étaient d’anciens policiers, ont bien réussi à effacer toutes les traces qui pourraient contribuer à élucider le crime. « Un crime qui a non seulement tué deux personnes », explique un ancien proche de Marielle Franco, le député fédéral Marcelo Freixo. « Avec ce double assassinat, une certaine idée de Rio de Janeiro est morte. La cité merveilleuse est devenue une ville sombre, sans perspective », estime ce député dans l’hebdomadaire Carta Capital.

