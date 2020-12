Etats-Unis: en Géorgie, dernier jour pour s'inscrire avant les sénatoriales du 5 janvier

Les autorités de Géorgie ont certifié pour la troisième fois les résultats de la présidentielle ce lundi 7 décembre, après une nouvelle requête des avocats du président. Et pour la troisième fois, l'exécutif républicain a confirmé la victoire de Joe Biden dans cet État du Sud. Sur place, une autre campagne bat son plein : il y aura un deuxième tour le 5 janvier pour élire les deux sénateurs de Géorgie. Un enjeu crucial pour Biden : les démocrates doivent emporter ces deux sièges pour obtenir la majorité à la chambre haute. Ce lundi était le dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales.

Avec notre envoyée spéciale à Atlanta, Anne Corpet

Devant un lycée de la banlieue noire du sud d’Atlanta, Nagie Canal inscrit un électeur tout juste majeur sur les listes électorales. « On vise les jeunes parce qu’on estime qu’il y en a entre 20 000 et 22 000 qui ne pouvaient pas voter à l’élection présidentielle mais qui pourront le faire aux élections sénatoriales. Donc on vise délibérément cette communauté pour être sûrs que nos voix soient entendues lors de de ce scrutin crucial. »

Sur un parking de supermarché à quelques kilomètres de là, Roy propose aussi aux passants de les inscrire : « La plupart des gens disent qu’ils sont déjà inscrits et c’est logique, mais quand je leur dis qu’il y a un second tour, parfois ils ne sont pas au courant. Cela parait dur à imaginer mais il y en a. Les gens sont concentrés sur d’autres choses. Noël approche et ce Covid-19 fout tout en l’air ! ils s’inquiètent pour leur grand-mère ; ils travaillent à la maison ; ils ont les enfants qui ne vont pas à l’école. Et tout ça rend fou, cela peut être dur. Moi, je suis là pour les inciter à voter et s’ils votent, les démocrates reprennent le pouvoir. »

La mobilisation est un enjeu majeur des sénatoriales du 5 janvier. Les démocrates de Géorgie veulent y croire. Ils espèrent notamment que certains électeurs républicains bouderont les urnes, écœurés par les accusations de fraudes constamment véhiculées par le président.

► À lire aussi : États-Unis: en Géorgie, la bataille du Sénat

