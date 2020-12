Etats-Unis: mort de Chuck Yeager, l'homme qui a franchi le mur du son

Pilote légendaire de l’US Air force, Chuck Yeager est mort à 97 ans. C’est son épouse Victoria qui a annoncé le décès de l’ « amour de sa vie » sur Twitter ce lundi 7 décembre.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

En 1947, à seulement 24 ans, Charlie Chuck Yeager devient un héro américain. Sous l’œil des caméras de l’époque, son avion fusé, arrimé sous un bombardier B49 pour un vol expérimental de tous les dangers, est largué au-dessus du désert californien.

Aux commandes de son Bell X 1, Chuck Yeager dépasse pour la première fois de l’historie Mach 1, c’est-à-dire la vitesse du son, à une époque ou les scientifiques ne savaient même pas si le corps humain pouvait survivre à une telle vitesse . C’était il y a 70 ans : Chuck Yeager devenait une légende de l’aviation.

Ses exploits ont ouvert la voix au premiers vols spatiaux dans un contexte de guerre froide. En 1983, Hollywood les porte à l’écan dans le film The right stuff, L’étoffe des héros en français.

Mécanicien dans l'armée de l'air

Et pourtant, Yeager ne semblait pas destiné à devenir l’un des pilotes les plus célèbres de la planète. Il s’était engagé dans l’armée de l’air comme mécanicien, le métier de son père en 1941, trois mois avant le début de la guerre. C’est pendant le second conflit mondiale qu’il devient pilote et participe aux combats au-dessus de la France avec son avion de chasse, un P51 Mustang. Il bat ses premiers records d’avion allemands abattus.

« Une vie incroyable, bien vécue, écrit sa femme sur Twitter, et un heritage de force, d’aventure et de patriotisme, qui ne sera jamais oublié. »

