À la Une: la Cour suprême américaine inflige un camouflet à Donald Trump

La Cour suprême américaine a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, refuser de traiter un recours des avocats de Donald Trump. Ces derniers souhaitaient bloquer la certification des résultats de l'élection présidentielle dans l'État de Pennsylvanie. Une décision qui marque un véritable coup d’arrêt pour Donald Trump et son équipe d’avocats, estime ce matin le Washington Post.

Une décision dont les motifs n’ont pas été rendus public et à laquelle aucuns des neuf juges ne semblent s’être opposé selon le quotidien. Pas même la juge Amy Barrett, la dernière nommée et sur qui Donald Trump semblait fonder beaucoup d’espoir selon le New York Times. Les théories juridiques présentées par la défense de Donald Trump pour réclamer cette annulation étaient farfelues et extravagantes, estime le quotidien.

Une décision qui est donc un sérieux revers pour le président sortant et qui indique que la Cour suprême américaine ne souhaite pas se mêler de ces litiges électoraux comme le laisse entendre le Washington Post.

Lloyd Austin, premier Afro-Américain à diriger le Pentagone

Et la revue Politico s’interroge ce matin : ce général quatre étoiles à la retraite a-t-il les épaules pour relever les défis qui l’attendent ? Un choix qui est fortement influencé par la relation qu’entretiennent les deux hommes, détaille la revue, car ce général était très proche du fils décédé de Joe Biden. Mais LLyod Austin risque de faire face à une audience de confirmation complexe face à des sénateurs qui vont aborder des sujets que maîtrise mal ce général : les relations avec la Chine ou encore le changement climatique.

Son rôle de commandant en chef au Moyen-Orient et ses liens contractuels dans la vie civile risquent aussi de lui porter préjudice. Qui plus est, Lloyd Austin va devoir bénéficier d’une exemption pour occuper ce poste. Car normalement, un ancien militaire doit être à la retraite depuis plus de sept ans pour devenir ministre de la Défense, ce qui n’est pas son cas. Un choix qui fait donc couler beaucoup d’encre aux États-Unis.

Toujours pas de plan de relance pour l’économie américaine

Ce mardi, les démocrates ont rejeté un nouveau plan de relance de l’économie américaine présenté par la Maison Blanche, une économie mal en point à cause de la pandémie. Un sujet qui traîne alors qu’il y a urgence, rappelle The Hill. Nancy Pelosi et Chuck Schumer, les leaders démocrates à la chambre des représentants et au Sénat ont publiquement rejeté ce plan proposé par le secrétaire du Trésor, l’équivalent du ministre des Finances. Il s’agissait d’un plan de 916 milliards de dollars.

« La proposition du président commence par réduire l'offre d'indemnisation du chômage actuellement discutée par les membres de la Chambre et du Sénat de 180 milliards de dollars à quarante milliards » explique dans un communiqué le camp démocrate. Une offre inacceptable pour les démocrates qui souhaitent que les discussions entre les deux camps se poursuivent sur la base du plan bipartisan présenté il y a quelques jours.

Les élèves mexicains de retour en classe à partir de janvier 2021

Depuis maintenant des mois, les élèves mexicains, comme beaucoup d’autres dans le monde, suivent leurs cours à distance. Et même si la courbe des cas de Covid-19 ne baisse pas, il devient urgent que les élèves retournent en classe, pour des questions d’équilibre, mais aussi pour éviter une rupture définitive avec l’école, estime El Sol de Tijuana.

D'où cette décision des autorités de rouvrir les écoles à compter du mois de janvier. La présence des élèves sera obligatoire dans les régions les moins touchées par la pandémie. Dans les autres, ce seront aux parents de décider. Et en cas d’accord, ces parents devront écrire une lettre expliquant que cette décision relève de leur responsabilité détaille El Universal.

Au Pérou : nomination d’un cinquième ministre de l’Intérieur en trente jours

Un poste très exposé en ce moment, suite aux violences policières lors des manifestations contestant l’éviction du président Martín Vizcarra, mais pas seulement explique El Comercio. L’insécurité est un problème quotidien pour les Péruviens, détaille le journal. Plus de 140 000 plaintes ont été déposé depuis le début de l’année. Et hier, alors que l’on apprenait le nom du nouveau titulaire du poste, les autorités découvraient un tunnel de 180 mètres relié à une prison. Tunnel qui devait servir à des narcotrafiquants pour s’évader.

La corruption est aussi liée à cette violence, explique le quotidien, qui se demande combien de temps tiendra le nouveau ministre de l’Intérieur qui souhaite moderniser les forces de l’ordre, mais qui fait face à une fronde des parlementaires et de la hiérarchie de la police péruvienne.

