Covid-19: la Silicon Valley face à la fuite de ses stars de la tech

Depuis l’arrivée du coronavirus et des mesures de confinement, la région de San Francisco, cœur mondial des nouvelles technologies, se vide. Cette semaine, c'est le patron de Tesla, Elon Musk, qui a annoncé avoir quitté la Californie pour le Texas.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salves

Le coronavirus va-t-il sonner la fin de l’âge d’or de la Silicon Valley ? Depuis plusieurs mois, la région fait face à un exode des stars de la tech. Cette semaine, c'est le fantasque patron de Tesla, Elon Musk, qui a annoncé mardi 8 décembre quitter la Californie pour s'installer au Texas où la fiscalité est plus avantageuse. « La Californie se repose sur ses acquis », assure l'entrepreneur d'origine sud-africaine qui n’a pas digéré d’avoir été contraint de fermer pendant plusieurs semaines plusieurs de ses usines en raison de la pandémie.

Dans les rues de San Francisco, les camions de déménagement fonctionnent à plein. Ceux qu’on appelle ici les « techies », les employés de l'industrie des nouvelles technologies, quittent la ville massivement. Une conséquence directe du coronavirus. En mars, le berceau mondial des nouvelles technologies a été la premier à imposer le confinement. Immédiatement, les géants de la tech sont passé en remote, c'est-à-dire en télétravail.

Des loyers en baisse

Un bouleversement du quotidien qui risque de durer bien au-delà de la pandémie. Chez Facebook par exemple, pas de retour au siège prévu avant juillet 2021. Chez Twitter, le travail en entreprise c’est définitivement le monde d’avant. Le PDG Jack Dorsey a déjà annoncé à ses 5 200 employés qu’ils pourront continuer à travailler de chez eux pour toujours. Twitter a d’ailleurs déjà mis en location trois étages de son siège de San Francisco aujourd’hui déserté.

Dès lors, plus de raison de continuer de payer des loyers exorbitants dans l’une des régions les plus chères de la planète, qui du coup se vide de habitants. La mairie de San Francisco n’a pas encore comptabilisé l’ampleur de cet exode mais un chiffre en donne la mesure : les recettes de la taxe d’habitation ont déjà chuté de 43% par rapport à l’année dernière, et les loyers ont baissé de 20%. Les techies fuient la ville. « Bon débarras », tweetait fin novembre un militant pour des logements plus abordables.

