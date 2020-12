Mort de George Floyd: Minneapolis réduit le budget de sa police

Des dizaines de milliers de personnes participent à une marche de protestation silencieuse à Seattle, 12 juin 2020, suite de la mort de George Floyd à Minneapolis. REUTERS - LINDSEY WASSON

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Minneapolis, la ville où George Floyd a été tué en mai dernier, le conseil municipal a voté une loi qui retire plusieurs millions de dollars au budget de la police. Et cela dans le but de rendre la ville « plus sûr ».