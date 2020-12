À la Une: les députés argentins approuvent un projet de loi qui autorise l’IVG

Publicité Lire la suite

Après un débat marathon transmis en direct qui a duré presque 20 heures, la Chambre des députés a voté vendredi 11 décembre 2020 en faveur d’un texte qui autorise l’IVG. 131 parlementaires se sont prononcés pour, 117 contre ce projet de loi qui divise la classe politique autant que la société argentine, majoritairement catholique. Mais signe que les mentalités évoluent, écrit La Nación, le résultat a été moins serré qu’en 2018. À l’époque, 129 députés avaient voté en faveur du texte et 125 contre. C’était un « débat intense et exténuant », estime le journal, « un débat chargé d’émotion ».

Le quotidien Perfil parle d’un débat historique et a publié quelques phrases clés du débat qui vient de se terminer. « Je dois m’exprimer comme un homme de droite et ne peux pas prendre part à ce qui se passe », a déclaré par exemple Luiz Alfredo Juez du parti de centre droit PRO. Blanca Osuna, une députée de la coalition de gauche au pouvoir, atteinte du Covid-19, a participé au débat depuis son lit d’hôpital. À 70 ans, elle a défendu le texte en disant : « Je vote pour que ce projet devienne loi, en pensant à mes filles et mes petites filles et pour toutes les filles qui vont encore naitre. »

Un débat suivi par des manifestants rassemblés devant le Parlement

D’un côté, il y avait des manifestantes pro-IVG qui portaient un foulard vert, symbole de leur lutte et qui « font actuellement la fête » selon le journal Clarin. De l'autre côté des barrières, des adversaires de la loi qui exhibaient des poupées représentant des bébés en sang. « Maintenant, tous les yeux se tournent vers le Sénat », écrit Clarin. C’est lui qui a le dernier mot. En 2018, les sénateurs avaient retoqué un projet de loi similaire. Toujours d’après Clarin, les pro-avortement tiennent une bonne base d’appui au Sénat, mais le vote sera sans doute serré. L’église catholique, farouchement opposée au projet de loi qui autoriserait l'avortement jusqu'à la 14e semaine de grossesse, a déjà commencé à faire du lobbying auprès des sénateurs.

« La dernière cruauté de Donald Trump »

Aux États-Unis, le gouvernement a procédé à une nouvelle exécution, à quelques semaines de la fin du mandat de Donald Trump. Brandon Bernard, un Afro-Américain de 40 ans, a reçu une injection létale, hier, jeudi 10 décembre. Il a été condamné à la peine de mort pour avoir participé à un double meurtre en 1999 au Texas, quand il était tout juste majeur. Il s'agit de la neuvième exécution fédérale depuis juillet. Et le gouvernement a programmé jusqu’à la fin du mandat de Donald Trump encore quatre autres exécutions, alors que selon la tradition celles-ci sont suspendues pendant la période de transition.

En tout cas avec cette décision le président se met à dos l’église catholique du pays, peut-on lire sur le site de la radio publique NPR. Encore cette semaine, plusieurs responsables religieux avaient demandé au gouvernement de ne pas procéder à des exécutions avant Noël. Le site de NPR souligne que la position de la hiérarchie catholique n’est pas entièrement partagée par les fidèles qui sont dans leur majorité - à 57% selon un sondage réalisé cette année - en faveur de la peine de mort.

Le magazine The New Yorker qualifie les exécutions programmées pendant la période de transition de « dernière cruauté de Donald Trump ». Selon The New Yorker une légère majorité d’Américains continue à soutenir les exécutions, mais l’adhésion à la peine de mort diminue. Ils étaient 80% à l’approuver dans les années 1990 contre seulement 55% aujourd’hui.

L’héritage de Donald Trump

Alors que le président doit quitter la Maison Blanche dans quelques semaines, la presse continue de s’interroger sur son héritage, sur ce qui reste des quatre années de Donald Trump. Pour l’éditorialiste du Washington Post, il n’y a pas de doute : l’histoire va retenir sa gestion catastrophique de la pandémie du Covid-19. Mercredi dernier, plus de 3 100 Américains sont morts de cette maladie infectieuse. La Covid-19, rappelle le Washington Post, est devenu la première cause mortelle des Américains. Et Donald Trump en porte une grande responsabilité car il n’a pas fait le nécessaire pour convaincre les Américains de changer leur mode de vie et d’appliquer les gestes barrières nécessaires.

Il aurait pu profiter de son autorité sur le parti républicain pour appeler ses responsables à mettre en place des mesures restrictives, des confinements au niveau national. Ou tout simplement recommander à tous les Américains de porter un masque dès le mois de mars. Mais le pire qu’il ait a fait, poursuit le journal, c’est de considérer le virus non pas comme une menace pour le pays, mais comme une menace pour sa propre situation politique et psychologique.

