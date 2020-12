Amnesty International et Omega appellent à une réglementation du «commerce de la torture»

Plus de 30 ans après l'interdiction de la torture dans le monde, des personnes continuent d'être torturées et des équipements de tortures continuent d'être produits et vendus à travers la planète (image: prison militaire américaine de Guantanamo).

À l'heure où se tient aux Nations unies une réunion de « l'Alliance pour un commerce sans torture », regroupant 60 États, Amnesty International et la fondation de recherche Omega publient un rapport pour dénoncer ce commerce des instruments de tortures et appellent à le réglementer d'urgence.

Plus de 30 ans après l'interdiction de la torture dans le monde, des personnes continuent d'être torturées et des équipements de tortures continuent d'être produits et vendus à travers la planète. Ce commerce d'instruments, utilisés pour blesser ou maintenir l'ordre et dont l'utilisation est intrinsèquement abusive, doivent faire l'objet d'un encadrement plus strict, estiment ces deux organisations.

« Nous faisons une distinction très claire entre les instruments de torture. Vous avez par exemple des équipements intrinsèquement abusifs, qui sont exclusivement utilisés pour torturer, comme des matraques à pointes ou à décharge électrique utilisées contre les prisonniers et que nous voulons voir totalement bannis, explique Patrick Wilcken, directeur du programme Entreprises, sécurité et droits humains d'Amnesty International. Ou alors des entraves lestées pour les chevilles qui ne devraient être utilisées nulle part pour le maintien de l'ordre. Enfin vous avez des équipements plus conventionnels comme les menottes, les bâtons ou du matériel de maintien de l'ordre qui devrait être soumis à un contrôle strict en tenant compte des droits humains, faute de quoi ces instruments continueront d'être utilisés pour torturer et maltraiter la population aussi bien en détention que dans les manifestations partout dans le monde.»

Et Patrick Wilcken d’ajouter : « Ce que nous demandons, c'est que les Etats et les entreprises qui produisent et exportent ces équipements de maintien de l'ordre fassent une évaluation des risques afin de s'assurer que les pays importateurs respectent les droits de l'homme et s'il existe un risque élevé que ces pays les utilisent de manière inappropriée. Dans quel cas le commerce ne devrait pas avoir lieu. Nous sommes fermement convaincus que les Etats mais aussi les entreprises ont une responsabilité en matière de droits humains et se doivent de les respecter dans l'ensemble de leur activités commerciales. »

