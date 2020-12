Équateur: la communauté Miwaguno porte plainte contre la compagnie PetroOriental

Plusieurs anciens Waoranis, les sages de la communauté de Miwaguno, ont porté plainte, jeudi 10 décembre, contre la compagnie pétrolière PetroOriental, filiale des deux géants chinois CNPC et Sinopec, qui exploite du brut dans le bloc 14 en Amazonie équatorienne. Avec le soutien de l´ONG Action Écologique, ils exigent que soient éteintes les torches des gisements au nom de la lutte contre le changement climatique.

Avec notre correspondant à Quito, Eric Samson

Dans la ville de Coca, la chaleur est intense même à des dizaines de mètres de la torche où tous les jours et toutes les nuits, des milliers d'insectes, d´oiseaux et de chauve-souris meurent carbonisés. Pour Juán Enomenga, leader de la communauté de Miwaguno, ces torchères brûlant le gaz associé au pétrole brut ont profondément changé la vie des Waoranis, les anciens rois de la forêt.

« Regarde cette torche énorme derrière moi. Elle provoque beaucoup de pollution pour les communautés Waoranis. Il n´y a plus de chasse ni de pêche comme avant. Les animaux se sont éloignés à cause du bruit, de la chaleur et de l´odeur du gaz. Quant à l´agriculture, on produit beaucoup moins qu´avant. La pollution des torches monte au ciel et redescend avec la pluie. L´eau et la terre sont contaminées. »

Fermeture des torchères

Se considérant comme victimes du changement climatique, les Waoranis demandent la fermeture des torchères qui rejettent du dioxyde de carbone à l´atmosphère.

Pour Ivonne Yánez de l´ONG Action Écologique, cette plainte vise à ce`que les pollueurs assument leurs responsabilités: « On pourrait dire que ce sont seulement de petites torches, mais elles ont leur part de responsabilité. La compagnie PetroOriental doit prendre ses responsabilités concernant la quantité de gaz brûlés et qui contribuent au changement climatique. »

Cette plainte liant les activités pétrolières au changement climatique est la première du genre en Équateur.

