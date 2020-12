Covid-19 au Mexique: le plus grand pèlerinage d’Amérique latine passe à la télé

C’est le plus grand pèlerinage d’Amérique latine. Chaque 12 décembre, dix millions de pèlerins se rendent à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe de Mexico. Plus qu’une icône religieuse, la vierge de Guadalupe est un symbole de l’identité mexicaine. Mais, cette année, pour la première fois de son histoire, les festivités sont annulées pour cause de coronavirus. Une décision impérative dans une ville dont les hôpitaux sont au bord de la saturation.

Avec notre correspondante à Mexico, Alix Hardy

Trente-cinq mille personnes sont venues au début du mois rendre un hommage anticipé à la Vierge. Mais ce week-end le quartier de la Basilique est totalement bouclé à un kilomètre à la ronde, et les policiers empêchent les pèlerins les plus aventureux de passer. Dans sa boutique d’articles religieux Fernanda Ortega attend des clients qui ne viennent pas : « Normalement les rues sont tellement pleines qu’on ne peut plus avancer. On remplit les stocks pour la période la plus importante de l’année. On vend 200 à 300 t-shirts par jour. Il y a des familles qui viennent nous voir depuis des générations, sauf que cette année on ne les a pas laissées passer. Si on vend 10 t-shirts par jour c’est déjà bien. »

L'esplanade déserte

Personne ne se plaint de l’esplanade déserte. Dans la capitale, les contagions explosent ces dernières semaines, laissant présager du pire. Seul Mario Hernandez est venu avec bougie et chapelet prier devant les grilles… pour qu'il y ait plus de restrictions : « La Vierge est apparue ici. Je suis venu ici aujourd’hui pour prier pour tous les malheureux qui sont décédés de cette pandémie, parce que notre gouvernement ne nous protège pas. Ce n’est pas en fermant uniquement la basilique qu’on contrôlera la pandémie, c’est en mettant toute la ville à l’arrêt ! »

Superproduction télévisée

Les plus dévots se consoleront à l’aide du petit écran. La télévision mexicaine a mis les petits plats dans les grands. Chants et traditions sont au rendez-vous dans une superproduction de plusieurs heures tournée dans la basilique un peu plus tôt.

