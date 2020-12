Les grands électeurs votent officiellement pour Joe Biden, une formalité compliquée cette année

Plus d’un mois après l’élection du 3 novembre, c’est ce lundi que les grands électeurs se réunissent aux Etats-Unis pour officiellement voter pour le nouveau président, Joe Biden. D’habitude, c’est une formalité, mais cette année, c’est un peu plus compliqué.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

En temps normal, lorsque les 538 grands électeurs se réunissent, toutes les contestations sont tranchées et le président sortant et son successeur ont déjà entamé une transition paisible. On est très loin de ça aujourd’hui, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. Et on sait même que Donald Trump essaie de mettre la pression sur certains grands électeurs les appelant à ne pas respecter les résultats.

En principe, dans chaque Etat, les membres du collège électoral suivent le résultat du vote du 3 novembre. Logiquement, Joe Biden a ainsi obtenu 306 grands électeurs, et Donald Trump 232. Il est très rare qu’un grand électeur décide d’aller à l’encontre du résultat, mais rien ne l’en empêche, même si des amendes sont prévues dans ces cas.

Ce lundi donc, de 9h à 19h, les grands électeurs se réuniront. Leurs bulletins de vote seront ensuite envoyés au Congrès où ils seront comptés et validés par les membres des deux chambres.

Il y a deux semaines, Donald Trump avait dit qu’il respecterait la décision des grands électeurs, mais vu l’attitude du président depuis ce week-end après la décision de la Cour suprême qui a rejeté un recours, rien n‘est moins sûr.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne