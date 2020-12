«Quatre ans de plus»: à Washington, les pro-Trump ne décolèrent pas

Alors que le collège électoral doit se réunir ce dimanche 13 décembre pour désigner officiellement le nouveau président américain, Donald Trump continue de contester les résultats. Samedi, ses partisans ont organisé une nouvelle marche à Washington, où des incidents ont éclaté avec des anti-Trump.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Ils étaient quelques milliers à marcher dans les rues de Washington hier. Du Capitole vers le National Mall. Une foule moins importante que celle rassemblée lors de la première manifestation pro-Trump le mois dernier. Casquettes rouges « Make America Great Again », drapeaux à l’effigie du président et même quelques drapeaux confédérés, les manifestants, dont la grande majorité ne portait pas de masques, ont repris les slogans désormais habituels dans ce genre de rassemblement : « Four more years », « quatre ans de plus » ou encore « stop the steal ! », « arrêtez le vol ! » Tous en effet restent persuadés que l’élection présidentielle a été entachée de vastes fraudes, malgré l’absence de preuves.

Parmi la foule présente, des membres du groupe des Proud Boys, connu pour ses liens avec les suprémacistes. Certains ont cherché à en découdre avec des manifestants anti-Trump obligeant la police à séparer les deux groupes. Dix personnes ont été arrêtées.

Une marche qui intervient après le revers infligé par la Cour suprême qui a rejeté un recours pour contester les résultats. Faute d'éléments tangibles pour étayer les accusations de « fraudes massives », la cinquantaine de plaintes déposées par les alliés de Donald Trump à travers les États-Unis ont toutes - à une exception près - été rejetées par les tribunaux ou abandonnées. Mais le président Trump s’est félicité sur Twitter et remercié ses partisans pour leur soutien.

Le collège électoral doit se réunir demain pour désigner officiellement Joe Biden comme le nouveau président des États-Unis.

