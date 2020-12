Aux États-Unis, la pandémie et le télétravail boostent la chirurgie esthétique

Aux États-Unis, les interventions de chirurgie esthétique sont en forte hausse. C'est l'une des conséquences inattendues du télétravail. Et le résultat des réunions en vidéoconférence qui, à la longue, donneraient à certains salariés l’envie de changer d’apparence !

De notre correspondante à New York,

Une petite ride en trop par-ci, un nez mal dessiné par-là. Cela vous a peut-être fait le même effet à vous aussi, mais à force de se voir toute la journée en vidéoconférence, plus souvent et plus longtemps qu'en temps de bureau normal, les salariés américains en télétravail auraient envie de corriger leurs défauts et sont bien plus prêts que d'habitude à passer sous le scalpel. C’est en tout cas ce que révèle une étude récente parue dans le journal professionnel de la médecine esthétique et de la chirurgie plastique faciale. Les auteurs de l’étude appellent cela la « Dismorphie Zoom ». Il faut savoir que les logiciels de vidéoconférence modifient légèrement votre apparence, « rendent les pommettes plus saillantes » par exemple.

Et puis, deuxième facteur qui pousse les gens à se rendre chez un chirurgien : ils ont plus de temps à la maison, ce qui rend la convalescence plus adéquate et plus discrète, puisque le temps de récupération après une opération de chirurgie esthétique peut aller jusqu’à deux semaines en fonction des changements réalisés.

Enfin, et ce n’est pas la moindre des raisons : ceux qui passent à l’acte expliquent souvent qu'ils peuvent se le permettre parce qu’ils dépensent moins en loisirs par ailleurs. Plus de restaurants, plus de voyages… Ils ont ainsi pris d’assauts les cabinets de chirurgies esthétiques depuis le printemps. Et la tendance continue, plusieurs mois plus tard.

Oreilles, liftings et rhinoplasties

Alors sans surprise, sur Zoom, Microsoft Teams ou autres Webex, c’est bien votre visage qu’on voit le plus, donc ce sont les interventions faciales qui sont le plus demandées. Les opérations concernant les oreilles ont été multipliées par dix, hausse de 188% pour les liftings ou intervention de transferts de zones de gras, et augmentation de 78% des rhinoplasties.

Certains qui avaient prévu ou rêvé de longue date à des opérations plus lourdes passent à l’acte grâce au temps gagné en restant à travailler chez eux. Ce sont plus les opérations de liposuccion ou de poitrine. Enfin, phénomène assez inattendu également, ceux qui se sont mis au sport pendant les confinements et ont perdu du poids cherchent maintenant à faire en sorte que leur visage soit en meilleure harmonie avec leur nouveau corps.

Tendance lourde

Avant la pandémie, les interventions invasives n’avaient plus trop la cote, les injections de Botox ou de produits permettant de lisser la peau leur étaient préférés. Depuis l’an 2000, les injections avaient augmenté de 878% ! Tandis que justement, les liftings étaient en baisse de 8% ou les chirurgies de paupières de 36%.

Mais comme les gens ont plus de temps, ils osent aller plus loin. Cela a en tous cas pris de court les praticiens qui s’adonnent à la chirurgie esthétique. Lorsqu’on les interroge, eux-mêmes se disent étonnés de tant de futilité étant donnée la gravité du contexte dans lequel nous sommes. Mais bon, cela ne concerne pas que les Américains. En Grande-Bretagne, les opérations de chirurgie esthétique ont tout simplement doublé.

