Covid-19: coup d'envoi aux États-Unis de l'opération de vaccination

Le premier vaccin anti-Covid a été administré ce lundi matin dans un hôpital de New York. Le tout retransmis en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Devant les flashs des photographes et sous les applaudissements du personnel médical, Sandra Lindsey devient la première personne à recevoir le vaccin aux États-Unis.

Cette infirmière new-yorkaise travaille en unité de soins intensifs en contact direct avec des patients atteints de Covid-19 : « Je me sens bien. Ça s’est passé comme pour tout autre vaccin » déclare-t-elle.

La jeune femme a surtout tenu à faire passer un message : « J’espère que c’est le début de la fin de cette période douloureuse. Je veux que les gens soient rassurés et qu’ils sachent que le vaccin est sans danger ».

L’opération retransmise en direct marque le début de la plus vaste vaccination de l’histoire des États-Unis. Pays aujourd’hui le plus touché par le coronavirus et qui enregistre chaque jour plus de 3000 morts.

Pour l’instant, seul le personnel medical et les résidents de maisons de retraite devraient être vaccinés. Pour lAndrew Cuomo, le gouverneur de New York, il est crucial que les Américains continuent de respecter les restrictions : « Il faudra attendre des mois avant que le grand public soit vacciné. C’est la lumière à la fin du tunnel, mais c’est un long tunnel ».

Sur Twitter, Donald Trump s’est félicité : « Félicitations aux États-Unis ! Félicitations au monde » écrit le président américain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne