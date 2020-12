La Russie est-elle derrière la dernière cyberattaque visant des ministères américains?

Le gouvernement américain a été victime d’une cyberattaque. Washington a confirmé l’information révélée par la presse dimanche 14 décembre, sans donner plus de détails. Mais d’après les médias il s’agit de pirates informatiques russes liés à l’État. Ils auraient ciblé entre autres les ministères des Finances et du Commerce.

La Russie a-t-elle mené une cyberattaque contre les États-Unis ? Selon le Washington Post qui s’appuie sur des sources à Washington. Il s’agirait d’un groupe de pirates bien connu, surnommé ATP29 ou Cozy Bear. Un groupe qui fait partie des services de renseignent russes et opèrent déjà depuis quelques années.

Ils auraient lancé leur dernière campagne de piratage en printemps dernier. Avec un certain succès si l’on croit la presse car ils auraient obtenu un accès au courrier interne du département du Trésor et de l'administration nationale des télécommunications. Mais est-ce que les hackers ont pu voler des données sensibles ? Pour l’instant on l’ignore.

La Maison Blanche qui a jugé l’affaire suffisamment grave pour réunir un conseil de sécurité nationale, joue profil bas avec ce commentaire lapidaire : « Nous sommes au courant de la situation ». L'ambassade russe aux États-Unis de son côté a nié les informations publiées par les médias américains. Cette affaire survient alors que le chef de l’Agence chargée de surveiller les cyberattaques, la CISA, vient d’être licencié par Donald Trump. Motif: il a contredit les allégations de fraude électorale du président sortant.

