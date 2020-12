Malgré le Covid, les Chiliens se sont déplacés en masse pour observer l'éclipse total du soleil

Une famille autochtone mapuche observe l'éclipse solaire totale à Carahue, La Araucania, au Chili, le lundi 14 décembre 2020. AP - Esteban Felix

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Jusqu'à deux minutes d'obscurité complète en pleine journée, c'est ce qu'ont vécu et observé les habitants du sud du Chili, lundi. C'est la deuxième éclipse totale de soleil visible dans le pays en moins de deux ans. Et malgré l'épidémie de Covid-19 et des conditions météo mitigées, des dizaines de milliers de touristes chiliens se sont déplacés pour observer le phénomène.