À la Une: une infirmière de New York devient la premiere Américaine vaccinée contre le Covid-19

Publicité Lire la suite

Sandra Lindsay est entrée dans l’histoire comme la première personne à être vaccinée contre le coronavirus. Presque tous les journaux publient la photo « officielle » où on voit l’infirmière de 52 ans recevoir une injection dans son bras gauche. Le New York Times dresse un portrait de Sandra Lindsay, née en Jamaïque. Elle a émigré aux États-Unis il y a 30 ans. Depuis son plus jeune âge, son rêve était de devenir infirmière.

Lorsque les responsables du Jewish Medical Center (centre médical juif) de Long Island ont demandé s’il y avait des volontaires pour se faire vacciner contre le Covid-19, Sandra Lindsay a levé la main. Pour quelle raison ? Parce qu’elle voyait que ses collègues étaient très sceptiques à l’idée de recevoir le tout nouveau vaccin Pfizer/Biontech. Comme elle l’explique au New York Times, en tant qu’afro-américaine, elle voulait aussi donner un exemple pour sa communauté car elle savait que les Noirs aux États-Unis étaient pour des raisons historiques, à cause de mauvais traitements médicaux subis dans le passé, très réticents à se faire vacciner.

► À lire aussi : Covid-19: coup d'envoi aux États-Unis de l'opération de vaccination

Les républicains commencent à reconnaitre la victoire de Joe Biden

L’autre grand titre dans la presse, c’est le collège électoral qui a entériné hier lundi la victoire du démocrate Joe Biden. Le président élu a, dans un réquisitoire sévère contre Donald Trump, dénoncé son refus obstiné de reconnaître sa défaite et invité l'Amérique à « tourner la page ». Les républicains commencent effectivement à la tourner : « tout le monde doit avancer maintenant ». Cette phrase est à la Une du site d’information Politico. Elle a été prononcée par John Thune, le chef des républicains au Sénat qui a donc reconnu la victoire de Joe Biden comme prochain président des États-Unis, « même si cette reconnaissance intervient au dernier moment », écrit Politico. Dans la foulée du chef des républicains au Sénat, de plus en plus de conservateurs admettent désormais qu’il y a « un président élu » et que ce président s’appelle Joe Biden. « Mais ce n’est pas pour autant que ces républicains demandent à Donald Trump de céder et de reconnaitre sa défaite », peut-on lire dans Politico.

► À lire aussi : États-Unis: le chef des républicains au Sénat reconnait la victoire de Joe Biden

Donald Trump, un président dangereux pour le pays ?

Donald Trump quittera ses fonctions dans quelques semaines mais son empreinte restera forte sur la société américaine. La preuve avec cet éditorial du New York Times qui s’interroge sur le danger que le président sortant représentait pour les États-Unis. Au sein des démocrates, il y a deux lectures, explique le journal : ceux comme Bernie Sanders qui considèrent Donald Trump comme un dirigeant autoritaire qui aurait pu – s’il avait été réélu – détruire la démocratie américaine.

D’autres considèrent le comportement autoritaire du président sortant comme de la simple mise en scène et estiment que sa maladresse à conduire les affaires de l’État le rendent moins dangereux qu’un George W. Bush. L’ancien président républicain avait légué au pays entre autres le Patriot Act pour combattre le terrorisme et le département de la sécurité intérieure, rappelle le New York Times.

Selon le journal, Donald Trump n’a pas réussi à faire « main basse » sur les institutions mais il a détruit le pays. Il lui a enlevé une vision partagée par tous de ce qu’est la réalité. Donald Trump a la faculté d’envelopper ses sympathisants dans un cocon de mensonge de façon inédite. «Il laisse derrière lui un pays où il n’y plus de consensus, que ce soit sur ses abus de pouvoirs, sa gestion du coronavirus ou encore sa défaite électorale », conclut le New York Times. « Il y a des ruines fumantes mais Donald Trump a fait en sorte que près de la moitié du pays ne les voit pas. »

Au Venezuela, le naufrage d’au moins 20 migrants

Au moins 20 migrants vénézuéliens, dont trois enfants, sont morts dans le naufrage de leur embarcation entre les côtes du Venezuela et Trinité-et-Tobago. Le drame s’est produit dimanche 13 décembre. Alors que le parquet national a ordonné l'arrestation du propriétaire du bateau, certains pointent la responsabilité du gouvernement. Selon Julio Cesar Daly, codirecteur de l’organisation Baromètre de la Xénophobie, « les principaux responsables sont l’armée et les forces de l’ordre du Venezuela car ce sont elles qui devraient garantir la sécurité au large des côtes. » Selon ce responsable d’ONG, les bandes criminelles qui organisent les traversées en bateau pour les migrants travaillent avec les agents publics. Des propos publiés par le journal colombien El Tiempo.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne