Covid-19: Le Canada commence sa campagne de vaccination en pleine deuxième vague

Gisèle Lévesque, la première Canadienne à recevoir une dose de vaccin anti-Covid-19, à Québec, le 14 décembre 2020. © Pat Lachance/Quebec Ministry of Health and Social Services via REUTERS

Texte par : RFI

Ce lundi 14 décembre, les premiers Canadiens ont été vaccinés contre le coronavirus, des résidents d’EPADHS au Québec et des membres du personnel soignant en Ontario. Ce début de vaccination survient quelques jours après l’approbation du vaccin de Pfizer mercredi 9 décembre, alors que le Canada subit une deuxième vague bien plus forte que la première. D’ici début janvier, 50 000 Canadiens devraient être vaccinés au cours de la campagne la plus importante de l’histoire de ce pays.