États-Unis: à peine son élection confirmée, Biden repart en campagne pour les sénatoriales

Au lendemain de la confirmation de sa victoire par le collège électoral, le président élu s’est rendu en Géorgie où doit se tenir une élection sénatoriale le 5 janvier prochain. Deux sièges sont à pourvoir et le parti démocrate doit les emporter tous les deux pour obtenir une majorité à la chambre haute.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale en Géorgie, Anne Corpet

« Nous avons le pouvoir de définir le prochain chapitre de l’histoire américaine », lance Jon Ossof, l’un des deux candidats démocrates de Géorgie aux élections sénatoriales du 5 janvier prochain.

Signe de l’importance de ce scrutin, après sa déclaration, le candidat a laissé la parole à un soutien de poids : le président élu Joe Biden, qui est venu porter le même message. « Vous avez voté en nombre record et vous avez voté comme si vos vies en dépendaient. Et devinez quoi, maintenant, vous allez devoir recommencer ! Le 5 janvier, vous devrez encore voter en nombre record ! Parce que oui, vous devez toujours voter comme si vos vies en dépendaient. Parce que c’est le cas ! Je pense que la Géorgie va surprendre le pays avec le nombre de gens qui iront voter le 5 janvier », a-t-il scandé sous les applaudissements et les klaxons.

« Je pense que la Géorgie va surprendre ce pays avec une mobilisation massive le 5 janv » dit Biden. La seule chance pour les démocrates de l’emporter est un vote massif de ceux qui ont soutenu le président élu ms les sénatoriales attirent moins d’électeurs que la psdtielle pic.twitter.com/mRoBDTWwvm — anne corpet (@annecorpet) December 15, 2020

Le président élu a fait l’éloge des deux candidats : « Ils veulent servir le peuple de Géorgie et pas leurs propres intérêts », a-t-il martelé. Une allusion aux deux candidats républicains soupçonnés d’avoir commis des délits d’initiés.

Pour l’emporter, les démocrates doivent réussir le pari de mobiliser tous les électeurs de Géorgie qui se sont déplacés aux urnes en novembre pour mettre un terme au mandat de Donald Trump.

► À (ré)écouter: Grand Reportage — États-Unis, le mandat de Joe Biden se joue en Géorgie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne