Haïti: inquiétudes autour d’une nouvelle agence nationale d’intelligence rattaché à l’État

Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. CHANDAN KHANNA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Haïti, la crise politique s’aggrave de plus en plus chaque jour, alors que le président Jovenel Moïse prend des décrets qui modifient profondément les lois existantes et même la Constitution.