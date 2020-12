À la Une: la vaccination contre le Covid-19 se met en place sur le continent américain

Publicité Lire la suite

En Argentine, c’est le vaccin russe qui sera distribué en premier. C’est à la Une de Clarin. Le vaccin arrive le 23 décembre, en 600 000 doses. « La vaccination pourra donc commencer avant la fin de l’année comme l’avait promis le président Alberto Fernandez », écrit Clarin. Il n’empêche, certains auraient préféré le vaccin Pfizer/BioNTech, surtout les personnes qui ont participé aux tests cliniques du vaccin américano-allemand. Ils sont 6 000 bénévoles argentins à avoir pris le risque de se faire vacciner en août dernier pour aider le laboratoire à vérifier la sécurité et l’efficacité de son produit. Quatre d’entre eux témoignent aujourd’hui dans les colonnes de Clarin. Et tous sont furieux que, contrairement à d’autres pays, l’Argentine n’ait pas pu se procurer le vaccin pour lequel ils ont joué les cobayes.

Officiellement, l’entreprise pose des « conditions inacceptables pour l’achat du vaccin », expliquent les autorités argentines, des propos qui provoquent de la frustration chez Maria Isabel Sanchez, l’une des bénévoles. « Je me sens inutile, explique-t-elle à Clarin. Après tout, j’ai participé aux tests pour que les Argentins puissent eux aussi profiter du vaccin. Et maintenant, il n’est pas encore accessible, c’est dramatique. »

Le Covid-19 continue à faire des ravages au Canada

Et particulièrement au Québec qui est déjà la province la plus touchée. Le journal Le Devoir rapporte une « hausse importante des cas de Covid-19 à Montréal. Au moins une trentaine d’éclosions sont en cours dans les centres hospitaliers de la métropole », écrit le journal francophone. Mardi dernier, le Québec est entré dans un confinement partiel à l’approche des fêtes. Des fêtes qui seront toutefois particulièrement joyeuses dans une famille canadienne à Abbotsford, en Colombie-Britannique : une femme de 37 ans, atteinte du Covid-19 et plongée dans un coma artificiel a donné naissance à son premier fils. La semaine dernière, elle a été réveillée et pouvait donc pour la première fois voir le petit Travis Len. La mère doit rester en soins intensifs mais son état est stable. Une belle histoire de Noël à lire dans le Globe and Mail.

Mortalité record chez les jeunes américains, liée au coronavirus

Le coronavirus touche de plus en plus de jeunes, c’est aussi le cas aux États-Unis, comme le confirme une nouvelle étude dont parle le New York Times aujourd’hui. Le résultat est très inquiétant : le mois de juillet de cette année a été le plus meurtrier pour des jeunes adultes dans l’Histoire du pays. En temps « normal », environ 11 000 adultes entre 25 et 44 ans meurent chaque année pendant le mois de juillet. En 2020, ils étaient 16 000, donc 5 000 de plus. Une tendance à la hausse liée au coronavirus et qui s’est poursuivie cet automne, écrit le New York Times, citant le Journal of the American Medical Association.

Le quotidien compare la situation aujourd’hui avec la lutte contre le sida. « Nous savons que cette pandémie tue les jeunes donc il ne faut pas trop attendre pour prendre des mesures nécessaires », écrit le New York Times. « Il faut leur dire de respecter les gestes barrières », poursuit le journal, avant de conclure : « ces précautions sont d’autant plus importantes que ces jeunes ne seront pas les premiers à être vaccinés. La seule façon de se protéger contre le Covid-19 est de changer son comportement. »

