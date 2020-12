Banque mondiale: la crédibilité du classement «Doing Business» remise en question

Le siège de la Banque mondiale à Washington (image d'illustration). AFP - DANIEL SLIM

Texte par : RFI

Le classement « Doing Business » de la Banque mondiale, un des plus scrutés par les investisseurs, jauge chaque année la compétitivité et l'attractivité de 190 pays. Mais sa crédibilité est remise en question. D'après une enquête interne qui a rendu ses conclusions cette semaine, il ressort que les données de plusieurs pays ont été manipulées pour en favoriser certains comme la Chine, l'Arabie saoudite et l'Azerbaïdjan, notamment en 2017 et 2019. La Banque mondiale promet de faire le ménage pour sauver la crédibilité de son classement.