Amérique latine: la pandémie de Covid-19 va entraîner une explosion de la pauvreté

Des commerces fermés dans une rue de Sao Paulo, le 17 juin 2020. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Amérique latine est la zone géographique la plus touchée par la Covid-19, avec un peu plus 14 millions de personnes infectées et près de 478 000 décès. Du point de vue économique et social, la pandémie a fait des ravages. Elle a détruit dans la région tout ce qui a été réalisé au cours d'années de réformes et d'investissements.