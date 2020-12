États-Unis: Joe Biden reproche à Donald Trump son inaction après la cyberattaque massive

À un mois de sa prise de poste, Joe Biden a reproché à Donald Trump son inaction après l’attaque informatique d’envergure qu’ont subie les États-Unis. L’actuel secrétaire d’État Mike Pompeo et le ministre de la Justice attribuent cette attaque à la Russie.

« Nous ne pouvons pas laisser cela sans réponse », a dit M. Biden lors d'une conférence de presse, demandant que des « décisions importantes » soient prises contre les responsables afin qu'ils rendent des comptes.

« Alors que tant de choses dans nos vies sont actuellement en ligne, une cyberattaque doit être traitée comme une menace grave. Le gouvernement fédéral n’était pas préparé et a été pris au dépourvu, déclare Joe Biden. La vérité est que l’administration Trump n’a pas priorisé la cybersécurité. Et cela commencé avec l’élimination et la rétrogradation des coordinateurs de notre sécurité numérique, avec le licenciement du directeur de l’agence de sécurité du cyberespace, jusqu’à la minimisation irrationnelle de la gravité de cette attaque par le président Trump. »

Joe Biden: «L’administration Trump n’a pas priorisé la cybersécurité»

Une minimisation à contre-courant

À contre-courant de nombreux responsables de la classe politique, y compris au sein de son gouvernement, le président Donald Trump a minimisé cette gigantesque cyberattaque ainsi que le rôle supposé de la Russie.

« Ça suffit ! Cela a eu lieu sous ses yeux alors que Donald Trump n’y prêtait pas attention, insiste le président élu Joe Biden. C’est toujours sa responsabilité en tant que président de défendre les intérêts américains, pour encore quatre semaines. Mais soyez assurés que même s’il ne prend pas cette attaque au sérieux, moi si. »

Le ministre de la Justice Bill Barr, qui est sur le point de quitter le gouvernement, a une nouvelle fois contredit le président sortant lundi, estimant que Moscou était derrière l'opération.

L'attaque a débuté en mars, les pirates profitant d'une mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par une entreprise du Texas, SolarWinds, utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans le monde. La cyberattaque a également frappé des systèmes informatiques utilisés par de hauts responsables du Trésor et les pirates pourraient s'être emparés de clés d'encryptage essentielles, a déclaré un sénateur lundi.

