Covid-19: les élus québecois appellent à la plus grande prudence avant les fêtes

Alors que le nombre d’infections au Covid-19 ne cesse d’augmenter au Canada, en particulier en Ontario et au Québec, qui a connu sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie en mars, les autorités de la province francophone s’inquiètent. Elles craignent que les Québécois se reçoivent pour le réveillon ou le repas de Noël, malgré l'interdiction.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Pour appuyer leur mise en garde, les quatre chefs de partis ont uni leurs voix mardi dans une conférence de presse commune, une première depuis le début de la pandémie. « C’est important qu’on soit ensemble, qu’on soit unis pour carrément sauver notre réseau de la santé. »

L’heure est grave au Québec et la présence à une même table du Premier ministre François Legault et des trois chefs d’opposition accentue encore un peu plus la solennité de ce moment. Des hôpitaux se trouvent actuellement proches du point de rupture car ils traitent un nombre élevé de malades Covid-19 avec des effectifs réduits puisque des milliers de soignants sont contaminés ou en isolement.

L'Ontario a annoncé un reconfinement à partir de samedi. Près des deux tiers des Canadiens seront alors en confinement partiel ou complet. Le Québec, deuxième province la plus peuplée du pays, a aussi annoncé des mesures semblables en vigueur jusqu'au 11 janvier. Et la province a annulé sa décision de permettre de se rassembler quatre jours à Noël.

Solidarité

C’est en pensant au personnel de la santé que Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire a accepté de se tenir aux côtés du Premier ministre. « C’est pas parce que je suis docile ou c'est pas parce que je dois être obéissante. Non, c'est par solidarité avec ces personnes-là qui elles n'hésitent pas jour après jour à mettre leur vie en danger pour nos concitoyens. »

Les élus des différents partis espèrent inciter leurs concitoyens à limiter le plus possible leurs contacts. Même les artistes participent à cet effort collectif. Le créateur du « 23 décembre », du groupe Beau Dommage, a revu ce classique québécois de Noël à la sauce Covid-19 .

