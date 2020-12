Crise des opioïdes: Walmart dans le viseur de la justice américaine

Le géant de la distribution américain Walmart se retrouve mis sur le banc des accusés par le Département de la Justice. Paul Ratje AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans une action au civil déposée le 22 décembre, l'administration américaine accuse Walmart d'avoir alimenté la crise des opioïdes qui a fait plus de 400 000 morts entre 1999 et 2018. Le détaillant et son vaste réseau de pharmacies en grandes surfaces seraient devenus pendant cette période un fournisseur d'analgésiques distribué massivement, en violation de la loi américaine sur les substances contrôlées. D'après le Département de la Justice, cette action en justice pourrait coûter à Walmart plusieurs milliards de dollars.