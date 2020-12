Le Mexique débute la vaccination contre le Covid-19, inédit en Amérique latine

Au Mexique, le ministre délégué de la Santé Hugo Lopez-Gatell et le ministre des Affaires étrangères Jorge Carlos Alcocer, lors de l'arrivée des premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 à Mexico, le 23 décembre 2020. REUTERS - Edgard Garrido

Le Mexique débute sa campagne de vaccination contre le coronavirus ce jeudi 24 décembre, devenant ainsi le premier pays d’Amérique latine à vacciner sa population. Le pays a acheté 34 millions de doses du vaccin de l’Anglais Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. Le pays est le quatrième le plus meurtri, et ses hôpitaux s’approchent de la saturation dans certaines zones.