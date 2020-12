États-Unis: le meurtre d'un afro-américain par un policier suscite l'indignation à Columbus

Aux États-Unis, en trois semaines à peine, deux afro-américains sans armes ont été tués par des policiers blancs. Jeudi 24 décembre, le chef de la police de Columbus a recommandé le licenciement de l’agent qui a tué en début de semaine Andre Hill, 47 ans. À Columbus, les autorités semblent vouloir agir rapidement.

« Nous avons un agent qui a violé son serment de respecter les règles et les politiques de la police de Columbus », a déploré Thomas Quinlan, le chef de la police de la ville ce jeudi 24 décembre. Dans la nuit de lundi à mardi, un policier intervient devant le garage d’une maison. Il a été appelé dans le quartier pour un incident sans gravité.

Il n’enclenchera sa caméra-piéton qu’après avoir tiré, mais sur ce modèle les 60 secondes précédentes sont automatiquement enregistrées. On voit Andre Hill s'avancer lentement vers le policier, montrant un téléphone portable dans sa main gauche, son autre main n’est pas visible. Le policier recule, il fait feu : Andre Hill, 47 ans, s’écroule. L’agent et son collègue ne lui donnent pas les premiers soins, il mourra un peu plus tard à l’hôpital.

Pas d’armes sur lui

Andre Hill n’avait pas d’armes. Mercredi 23 décembre, le maire de Columbus avait déjà demandé le licenciement du policier, qui selon les médias locaux faisait déjà l’objet de plaintes pour « usage excessif » de la force. Ce jeudi, dans le quartier où Andre Hill est mort, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté pour dénoncer les violences policières contre les Afro-américains, et demander justice.

Il y a trois semaines déjà, toujours à Colombus, un autre afro-américain avait été tué par un policer, selon sa famille il tenait à la main un sandwich que les forces de l’ordre ont pris pour une arme.

On se souvient aussi que la mort de Georges Floyd, un afro-américain tué lui aussi par un policier fin mai, avait provoqué une vague de manifestations contre le racisme et les violences policières dans le pays.

