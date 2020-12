Covid-19: la Bolivie dans la tourmente

La Paz, Bolivie, le 26 décembre: personnel médical pratiquant des tests sur le marché de Sopocachi. REUTERS - DAVID MERCADO

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Depuis le mois de mars, la Bolivie -l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie- a enregistré quelque 153 000 cas de coronavirus et plus de 9000 décès. Actuellement, plus de 1000 malades par jour sont recensés et les médecins lancent un cri d'alarme face au risque de saturation du système de santé.