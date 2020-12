Covid-19: Début de vaccination au Chili, un des premiers pays de l’Amérique latine

Le Chili est devenu l'un des trois premiers pays de l'Amérique latine à vacciner contre le Covid-19. Ici, la soignante Zulema Riquelme, à l'hôpital Métropolitain, à Santiago, le 24 décembre 2020. © REUTERS - CHILE'S PRESIDENCY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé vendredi 24 décembre au Chili, tout comme au Mexique et au Costa Rica, les premiers pays d’Amérique latine à vacciner leur population. Le gouvernement chilien, lui, a décidé de rendre le vaccin gratuit et sur la base du volontariat. Et même si les Chiliens se disent favorables à la vaccination à 70 %, le vaccin contre le Covid-19 génère des doutes et des appréhensions.