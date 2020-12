États-Unis: Biden accuse l’administration Trump de faire obstacle à la transition

Le président-élu Joe Biden et la vice-présidente-élue Kamala Harris (pas visible) participent à une rencontre avec les futurs responsables de la diplomatie et de la sécurité de son administration, à Wilmington, dans le Delaware, le 28 décembre 2020.

Le futur 46ème président des États-Unis, Joe Biden, a une nouvelle fois attaqué lundi 28 décembre l’administration actuelle, accusant les différentes agences de ne pas faciliter la transition. Visant le ministère de la Défense en particulier, le président-élu parle « d’obstruction irresponsable » mais le Pentagone rejette ces accusations.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de Joe Biden dénonce l’administration Trump et son manque de coopération dans le processus de transition. Mais cette fois-ci, le président élu s’est montré encore plus incisif et s’est attaqué directement aux responsables du Pentagone.

« Nous faisons face à une obstruction de la part des responsables politiques de ce département, a-t-il lancé. Et alors que notre pays est en pleine transition, nous devons nous assurer que rien ne se perde dans ce processus entre les deux administrations. Mon équipe a besoin d’une vision claire de nos forces à travers le monde, nous avons besoin de visibilité. »

Joe Biden a fait son discours à l’issue d’une réunion avec les futurs responsables de la diplomatie et de la sécurité de son administration. Il a expliqué que ce manque de coopération s’étendait bien au-delà du département de la Défense : « Nous n’avons pas accès à toutes les informations dont on a besoin de la part de l’administration sortante, en particulier sur les dossiers de sécurité nationale. C’est tout simplement irresponsable », a-t-il résumé.

Le processus de transition a pris du retard en raison du refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite.

