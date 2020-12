En Argentine, le sénat entame l’examen de la loi sur l’avortement

L’Argentine retient son souffle, à quelques heures d’un vote crucial. Après le feu vert des députés sur la légalisation de l’IVG, c’est au tour des sénateurs de voter sur ce sujet qui divise énormément ce pays de tradition catholique. Il y a deux ans, les sénateurs argentins avaient déjà rejeté un texte similaire à 7 voix près. Et cette année encore, le vote s’annonce extrêmement serré.

De notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé

L’examen du texte au sénat va durer une bonne partie de la nuit. Plus de 12 heures de débats sont prévues, avant un vote qui devrait avoir lieu ici entre 4 et 6 heures du matin. Le suspense est à son comble et le sera sans doute jusqu’au bout puisque le vote s’annonce extrêmement serré.

Un vote qui s’annonce très serré

Cela va sans doute se jouer à une ou deux voix près. Et en cas d’égalité, ce sera à la présidente du Sénat et vice-présidente argentine Cristina Kirchner de trancher.

À Buenos Aires, les militantes féministes, qui arborent le foulard vert comme symbole de la lutte pour l’avortement légal, ont déjà commencé à affluer massivement vers la place du Congrès. Une place divisée en deux par de hautes barrières.

Des manifestant(e)s favorables à la légalisation de l'avortement en Argentine, face au Congrès, ce 29 décembre 2020. AFP - RONALDO SCHEMIDT

Deux camps, face à face

Car de l’autre côté, sont également présents les militants anti-avortement, qui ont adopté, eux la couleur bleu ciel comme emblème, et sont soutenus par l’Église catholique et par les Églises évangéliques, qui gagnent du terrain en Argentine.

De part et d’autre de la place du Congrès, des écrans géants retransmettent la session parlementaire en direct. La plupart des sénateurs ont tenu à s’exprimer sur ce sujet qui divise profondément la société argentine…

