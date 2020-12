À la Une : l’Argentine légalise l’avortement

Publicité Lire la suite

C'est la Une un peu partout dans le monde et aussi bien sûr en Argentine : ce pays est devenu mercredi l'une des rares nations d'Amérique latine à autoriser l'avortement, après le vote par le Parlement d'une loi qui divise profondément l'opinion publique. Lors de l’annonce des résultats du vote au Sénat, les journaux étaient cependant déjà sous presse. Clarin fait donc sa Une « papier » sur le débat historique qui s'est tenu au Sénat. En 2018, la Chambre haute avait rejeté la loi ouvrant le droit à l'avortement. D'ailleurs, « le résultat est presqu'une copie conforme de ce qui s'est passé il y a un peu plus de deux ans », mais dans l'autre sens, remarque La Nacion. « Le texte avait été rejeté par 38 voix contre et 31 pour ». Mercredi, 38 sénateurs ont voté en faveur de la loi, certains ont au passage changé radicalement leur vote de 2018. Clarin détaille le vote de chacun de ces élus dans une infographie.

La Une « papier » du grand quotidien argentin présente une foule « bicolore » devant le Parlement à Buenos Aires. Une foule verte et bleue, respectivement les couleurs des pro et des anti-avortement qui occupaient déjà le terrain mardi et qui se sont retrouvé cette nuit encore face à face après l'annonce des résultats. Dans le camp des « verts », ce fut « une véritable explosion de joie, d'embrassades et de cris de milliers et de milliers de femmes », raconte Pagina12. « Quelques feux d'artifice et la fumée verte des fusées éclairantes (...) des femmes avec leurs foulards verts sur la tête, sur le cou, sur les poignets, avec des paillettes vertes sur les paupières, en vêtements verts, des jeunes surtout, se fondent en de multiples étreintes qui ne font qu'une. »

Fête partout dans le pays

Le journal La Voz raconte pour sa part la marée verte à Cordoba, au nord-ouest de la capitale. À l’extrême nord de l’Argentine, Irene Cari, présidente du Forum des femmes pour l'égalité dans la province conservatrice de Salta, confie aussi sa joie à Melissa Barra de la rédaction en espagnol de RFI. « On a fondu en larmes, explique-t-elle. Des larmes de joie de vivre cet évènement après avoir lutté toutes ces années pour ce droit. L'Argentine est un nouveau pays. C'est une victoire notamment dans cette province très conservatrice où en 2008, il n'y avait que cinq femmes avec une banderole sur une place. Elles sont remplacées aujourd'hui se par une marée verte. »

Selon Clarin, cette légalisation pourrait aussi avoir des conséquences politiques et économiques, car elle ouvre « un front avec l'Église et met en péril un éventuel voyage du pape dans le pays ». Ce serait tout un symbole, si « l'Argentine avait le triste honneur d'être le premier pays où un souverain pontife de sa nationalité ne se rendait pas ». En tout cas, selon le journal, « cela signifie la perte de deux "alliés" clés, dans la recherche d'un accord avec le Fonds monétaire international » par exemple.

Les Américains recevront-ils 2 000 dollars l’année prochaine ?

On quitte maintenant l'Argentine pour les États-Unis, où un projet de loi est bloqué au Sénat. Ce texte prévoit d’augmenter de 1 400 dollars - pour atteindre 2 000 dollars - le chèque accordée à une grande partie des Américains pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ce vaste programme d'aide a été signé par Donald Trump dimanche. Il a passé le stade de la Chambre des représentants, mais le leader de la majorité au Sénat, le républicain Mitch McConnell, a refusé de l'examiner mardi. Il rejette ainsi une demande du président Trump, note le Washington Post. « La décision de McConnell, poursuit le journal, n'est que le début d'une saga qui risque d'engloutir le Sénat pour le reste de la semaine. » « Si les républicains sont plus nombreux à reconnaître la nécessité d'un contrôle plus important des dépenses », note le journal, plusieurs sénateurs ont rejoint le camp de ceux qui soutiennent ces enveloppes de 2 000 dollars. Notamment « les deux sénateurs républicains de Géorgie en difficulté - David Perdue et Kelly Loeffler - qui luttent en ce moment pour leur réélection ». Le scrutin se tiendra le 5 janvier.

Cuba développe son propre vaccin

À Cuba, la campagne de vaccination contre le Covid-19 commencera au premier semestre 2021. Le quotidien d'État Granma publie une photo du président cubain Miguel Diaz-Canel, en visite dans les locaux de l'institut où sont développés deux candidats vaccins nommés Mambisa et Abdala. Ils « explorent deux voies d'administration différentes (intramusculaire et intranasale) » et ont chacun déjà été testés sur une centaine de personnes, avec des « effets secondaires légers », précise Granma. Deux autres candidats vaccins en sont déjà à un stade de développement clinique plus avancé : Soberana01 et Soberana02.

Pas de plan vaccinal au Nicaragua

Le Nicaragua est pour sa part le seul pays d'Amérique centrale qui ne prévoit pas encore de vacciner sa population, regrette La Prensa. Ce discours contraste, remarque le journal, « avec ce que disait le président Daniel Ortega au début de la crise sanitaire ». Ce dernier avait « même promis de fabriquer le vaccin russe au Nicaragua et de l'exporter vers d'autres pays ». On ne sait pas aujourd'hui où en est ce projet. Pour ce journal proche de l'opposition, le gouvernement se refuse aussi toujours à publier les vrais chiffres de la pandémie et maquille les décès dus au Covid-19. Le nombre de morts pour cause de « pneumonie » a par exemple été multiplié par sept depuis l'année dernière.

