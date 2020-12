Covid-19: Joe Biden critique les retards dans la distribution des vaccins

Au sein du Pentagone, vous avez toute une tradition et une certaine indépendance de la part des généraux et d'une partie des gens qui travaillent pour le Pentagone qui étaient souvent en opposition avec la politique telle qu'elle était impulsée par la Maison Blanche. Et après quatre ans de lutte armée sur qui devrait conduire la politique des forces armées, les gens qui sont à la tête du Pentagone aujourd'hui, il y a des jusqu'aux-boutistes qui sont près à faire exactement ce que Trump leur dit. Ce sont ces gens-là qui doivent transmettre les informations à Biden et qui font de l'obstruction et mettent des bâtons dans les roues de l'administration Biden.