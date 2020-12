États-Unis: Obama s'investit dans la campagne pour les sénatoriales en Géorgie

Le camp Biden met toutes ses forces dans la bataille pour l'élection partielle de deux sénateurs en Géorgie, scrutin qui va déterminer la majorité au Sénat américain. Le dernier exemple en date est une publicité politique ou Barack Obama apparaît aux côtés du chanteur John Legend, pour appeler la Géorgie à voter démocrate le 5 janvier prochain.

De notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Le clip débute sur une reprise toute trouvée de Georgia On My Mind par John Legend, au piano. Le chanteur accompagne une autre voix célèbre, celle de Barack Obama, dans une publicité politique d’une minute pour appeler la Géorgie à voter démocrate lors de la double sénatoriale cruciale du 5 janvier prochain.

« Quand il a fallu rejeter la peur et la division et envoyer un message de changement, la Géorgie s’est mobilisée », dit Barack Obama, faisant allusion à la victoire de Joe Biden en Géorgie. Cet État conservateur du Sud n’avait pas voté démocrate depuis 1992. « Maintenant l’Amérique compte encore sur vous », lance aussi Obama.

Écart trop serré

Car après les deux élections sénatoriales organisées le même jour que la présidentielle, l’écart était trop serré. La Géorgie doit donc à nouveau voter pour choisir ses deux sénateurs. Pour obtenir la majorité au Sénat, les démocrates doivent absolument remporter ces deux sièges.

Sur fond d’images de manifestations Black Lives Matter et des ravages du coronavirus, John Legend et Barack Obama, deux des personnalités parmi les plus populaires chez les Afro-américains espèrent ainsi mobiliser une fois encore l’électorat noir. Un électorat qui est l’arme secrète de Joe Biden qui l’a déjà sauvé de la déroute durant sa campagne présidentielle.

