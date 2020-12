Covid-19 : la Bolivie achète des millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V

La Bolivie a acheté plus de 5 millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V. REUTERS - SERGEY PIVOVAROV

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La course aux vaccins contre le Covid-19 s'est également emparée de l'Amérique latine. Le continent a été, à la fin du printemps et en début de l'été, l'épicentre de la pandémie. Troisième pays le plus touché de la région, la Bolivie a annoncé, le 30 décembre, avoir conclu un contrat avec la Russie pour obtenir 5 200 000 doses du vaccin Spoutnik-V.