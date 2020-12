Cuba entame la réforme risquée de son système à deux monnaies

Cuba abandonne son système à deux monnaies, une réforme nécessaire mais risquée, après plus de 10 ans de débats sur le sujet. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’unification monétaire entre en vigueur à Cuba à partir de ce 1er janvier 2021. Deux monnaies sont en circulation sur l’île depuis plus de 20 ans, mais d’ici six mois il ne restera que le peso cubain. L’abandon du système à deux monnaies n’est pas sans risque et laisse craindre une forte inflation, alors que Cuba traverse une crise économique sans précédent.